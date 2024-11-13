 
الأربعاء 2024-11-13 09:31 ص
 

امرأة على رأس وزارة الأمن الداخلي في أمريكا قريباً

كريستي نويم
كريستي نويم
الأربعاء، 13-11-2024 08:16 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيعين حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، لتولي منصب وزيرة الأمن الداخلي عندما يتولى مهامه في العام المقبل.اضافة اعلان


وأشار ترامب في بيان أمس الثلاثاء، إلى خلفية نويم القوية في تأمين الحدود، مع استعداد الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للهجرة غير الشرعية. 

وقال ترامب، البالغ من العمر 78 عاما: "كانت كريستي قوية جدا في مجال أمن الحدود. كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود في عهد جو بايدن، وتم إرسالهم 8 مرات في المجمل".

وأضاف: "ستعمل عن كثب مع توم هومان لتأمين الحدود، وستضمن أن وطننا آمن من خصومنا". 
من جهتها، قالت نويم، التي فازت بمنصب الحاكمة لأول مرة في 2018، إنها تشعر بالتواضع لثقة ترامب فيها وتعيينها لقيادة الأمن الداخلي. وأكدت قائلة: "أتطلع للعمل مع قيصر الحدود توم هومان لجعل أمريكا آمنة مرة أخرى".

روسيا اليوم
 
gnews

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