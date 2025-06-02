انتخاب الألمانية بيربوك رئيسةً للجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الألمانية أنالينا بيربوك كرئيسة للدورة الـ80 للجمعية خلفا لفليمون يانغ من الكاميرون.

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وحصلت بيربوك على 167 صوتا من الدول الأعضاء وعددهم 193 عضوا، وهي أول امرأة أوروبية تتولى رئاسة الجمعية، وخامس امرأة على مستوى العالم.