انتخاب الألمانية بيربوك رئيسةً للجمعية العامة للأمم المتحدة

وحصلت بيربوك على 167 صوتا من الدول الأعضاء وعددهم 193 عضوا، وهي أول امرأة أوروبية تتولى رئاسة الجمعية، وخامس امرأة على مستوى العالم.
وشغلت بيربوك منصب وزيرة الخارجية الألمانية من عام 2021 إلى عام 2025، حيث تبدأ الدورة في أيلول من كل عام وتنتهي في ذات الشهر في العام الذي يليه.
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