انتخاب مارك كارني رئيساً لوزراء كندا خلفاً لترودو

ووفقاً للتلفزيون الرسمي، أعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت يمهرا، الليلة الماضية، فوز كارني البالغ 59 عاماً بنسبة 85.9 بالمئة من الأصوات.
وحذر كارني في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا، من أن "الأميركيين يريدون بلدنا"، في المقابل، قال ترودو في خطاب وداعي ألقاه أمام أنصار الحزب إن "الكنديين يواجهون تحدياً وجودياً واقتصادياً من جانب جارتهم".
وأعلن ترودو في كانون الثاني الماضي تنحيه عن المنصب الذي شغله نحو عقد من الزمن، في خطوة اتخذها فيما كان يواجه ضغوطاً كثيرة، بدءاً من تراجع شعبية الحزب وصولاً إلى اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة.
ويُتوقع أن يتم التسليم والتسلم بين ترودو وخلفه في غضون أيام مع تأليف الحكومة الجديدة.
بترا
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