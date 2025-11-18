انتخاب وتعيين أعضاء لجان أممية

الوكيل الإخباري- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، أعضاء لملء شواغر لجنة البرنامج والتنسيق، ولجنة المؤتمرات ووحدة التفتيش المشتركة.

وتم انتخاب أعضاء لجنة البرنامج والتنسيق الذين رشحهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإجماع لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني 2026 وهي: مصر ونيجيريا والسنغال والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وكوبا.



وتم تعيين أعضاء لجنة المؤتمرات من قبل رئيس الجمعية العامة وهم: النمسا والصين واليابان وكينيا وليبيا والولايات المتحدة الأميركية لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني 2026.