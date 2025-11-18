انتخاب وتعيين أعضاء لجان أممية

وتم انتخاب أعضاء لجنة البرنامج والتنسيق الذين رشحهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإجماع لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني 2026 وهي: مصر ونيجيريا والسنغال والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وكوبا.
وتم تعيين أعضاء لجنة المؤتمرات من قبل رئيس الجمعية العامة وهم: النمسا والصين واليابان وكينيا وليبيا والولايات المتحدة الأميركية لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني 2026.
كما تم تعيين أعضاء وحدة التفتيش المشتركة وهي: المكسيك والولايات المتحدة الأميركية.
-
أخبار متعلقة
-
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى الحذر مع تفاقم الأزمة الدبلوماسية
-
ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا
-
ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة
-
قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا
-
وزير الخارجية الأميركي: قرار مجلس الأمن إنجاز تاريخي
-
ترامب: لا أستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا
-
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط السلام الشامل مع دمشق للانسحاب
-
أنصار المعارضة يتظاهرون في سلوفاكيا