انتهاء المحادثات التمهيدية اللبنانية – الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- انتهت المحادثات التمهيدية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، التي استمرت نحو ساعتين في وزارة الخارجية الأميركية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وحضر الاجتماع كل من سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض والسفير الإسرائيلي يحيائيل لايتر والسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



وفي وقت لاحق قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة للصحفيين إن الحكومة اللبنانية أوضحت خلال المحادثات مع إسرائيل أنها لم تعد ترغب في أن تكون "محتلة" من حزب الله.