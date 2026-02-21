انخفاض صادرات النفط الروسية 10%

وقالت الطاقة الروسية في بيان:"صادرات روسيا من النفط ومنتجاته عبر البحر انخفضت نحو 10 بالمئة منذ بداية العام، الظروف الجوية السيئة في عدد من الأقاليم وخاصة الجنوبية منها أثرت على قدرات مصافي النفط، من المتوقع أن يعود التصدير إلى طبيعته مع تحسن الظروف الإنتاجية".
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تسجل مستوى تاريخي في الاحتياطيات الأجنبية
-
السعودية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
أوكرانيا: استهدفنا مصنع صواريخ باليستية روسيا في أودمورتيا
-
سوريا تعيّن مبعوثا رئاسيا لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"
-
البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
مصر تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%
-
بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط وسط محادثات نووية مع الولايات المتحدة