انخفاض صادرات النفط الروسية 10%

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط المنقولة عبر البحر بنحو 10 بالمئة، منذ بداية العام الحالي، مع تصاعد الضغوط على مصافي النفط في الأقاليم الروسية.

