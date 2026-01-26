الإثنين 2026-01-26 09:28 م

اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة
اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة
 
الإثنين، 26-01-2026 09:20 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئات الإغاثة الإندونيسية إن عدد ضحايا إنهيار التربة قرب باندونغ في جزيرة جاوة بلغ 17 قتيلا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة التي أثرت على البلاد السبت أدت إلى انهيار ضخم للتربة دفن منازل في قريتين تبعدان 25 كيلومترا عن باندونغ، في حين أكد رئيس قسم الإنقاذ آدي ديان بيرمانا في مؤتمر صحفي إنه جرى تعديل عدد المفقودين من 73 إلى حوالى 46 شخص.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

عربي ودولي اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

علم ألمانيا

عربي ودولي ألمانيا: تعطل النقل بسبب الأحوال الجوية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر من استبدال سيادة القانون الدولي بشريعة الغاب

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

أخبار محلية الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج



 






الأكثر مشاهدة