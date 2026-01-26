اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة التي أثرت على البلاد السبت أدت إلى انهيار ضخم للتربة دفن منازل في قريتين تبعدان 25 كيلومترا عن باندونغ، في حين أكد رئيس قسم الإنقاذ آدي ديان بيرمانا في مؤتمر صحفي إنه جرى تعديل عدد المفقودين من 73 إلى حوالى 46 شخص.
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: تعطل النقل بسبب الأحوال الجوية
-
غوتيريش يحذر من استبدال سيادة القانون الدولي بشريعة الغاب
-
العاصفة الثلجية في أمريكا تتسبب بإلغاء 1870 رحلة جوية الإثنين
-
إلغاء بعض الرحلات الجوية الإسرائيلية .. هل اقتربت الأزمة ؟
-
أمريكا ترسل تحذيراً عاجلاً للعراق
-
سوريا.. تنظيم قسد يخرق وقف النار والجيش يدرس خياراته للرد
-
أكثر من 800 ألف مشترك بدون كهرباء في أميركا جراء عاصفة شتوية شديدة
-
تحطم طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص في ولاية مين الأميركية