اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري- قالت هيئات الإغاثة الإندونيسية إن عدد ضحايا إنهيار التربة قرب باندونغ في جزيرة جاوة بلغ 17 قتيلا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

