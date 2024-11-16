انسحاب 9000 جندي من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال

ومنذ بداية عملية خفض عدد القوات في عام 2023، نجحت بعثة الاتحاد الإفريقي في نقل السيطرة على 21 قاعدة عسكرية إلى الجيش الوطني الصومالي وسحبت 9000 جندي من البلاد، بحسب ما ذكره موقع الصومال الجديد الإخباري.
وهذا التخفيض هو جزء من استراتيجية خروج بعثة الاتحاد الإفريقي، مع استعدادها لإكمال ولايتها، التي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقلصت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وجودها تدريجيا في البلاد، بهدف تمكين قوات الأمن الصومالية من تحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على السلام والاستقرار.
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