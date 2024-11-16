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انسحاب 9000 جندي من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال

عنصر من الأمن الصومالي في مقديشو - أرشيفية
عنصر من الأمن الصومالي في مقديشو - أرشيفية
السبت، 16-11-2024 03:19 م
الوكيل الإخباري-  ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال اختتمت رسميا المرحلة الثالثة من تقليص حجم قواتها، مما يمثل إشارة رئيسية على تقدم الصومال نحو الاعتماد على الذات في مجال الأمن الوطني.اضافة اعلان


ومنذ بداية عملية خفض عدد القوات في عام 2023، نجحت بعثة الاتحاد الإفريقي في نقل السيطرة على 21 قاعدة عسكرية إلى الجيش الوطني الصومالي وسحبت 9000 جندي من البلاد، بحسب ما ذكره موقع الصومال الجديد الإخباري.

وهذا التخفيض هو جزء من استراتيجية خروج بعثة الاتحاد الإفريقي، مع استعدادها لإكمال ولايتها، التي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقلصت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وجودها تدريجيا في البلاد، بهدف تمكين قوات الأمن الصومالية من تحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على السلام والاستقرار.

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