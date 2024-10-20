انشقاق لقائد رئيسي بقوات الدعم السريع

وقال الجيش في بيان “إنحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين ومقررا القتال جنبا إلى جنب مع قواتنا القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته”.
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