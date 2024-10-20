انشقاق لقائد رئيسي بقوات الدعم السريع

04:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707047 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رحب الجيش السوداني يوم الأحد بانشقاق القائد الرئيسي في قوات الدعم السريع أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة من قواته، فيما قال الجيش إنها أول مرة تنشق فيها شخصية كبيرة عن تلك القوات. اضافة اعلان





وقال الجيش في بيان “إنحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين ومقررا القتال جنبا إلى جنب مع قواتنا القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته”.