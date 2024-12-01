انطلاق أعمال القمة الخليجية 45 في الكويت

الوكيل الإخباري- تنطلق اليوم الأحد، أعمال القمة الخليجية بدورتها 45 في الكويت، بحضور قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم إلى جانب الكويت كلا من السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، يأتي انعقاد القمة في ظل تحديات متسارعة، الأمر الذي يعكس أهمية هذه القمة في تأكيد الدور الكبير لهذه المنظومة في التعامل الجماعي والتكاملي مع تلك التحديات وتداعياتها، استنادًا إلى مسيرة التعاون لمجلس التعاون.



وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن القضية الفلسطينية وقطاع غزة من أول الملفات التي سيجري بحثها خلال القمة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتبني القرارات الخاصة بإنهاء معاناه الشعب الفلسطيني في ظل التعديات الاحتلال الإسرائيلي والعمليات البربرية على قطاع غزة وموقفها الذي لا يعترف بأي من القرارات الدولية في هذا الشأن.