انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا

ووفقا للتلفزيون الرسمي، بدأ الناخبون البالغ عددهم أكثر من 17 مليون شخص بالإدلاء بأصواتهم في 13421 مركز اقتراع.
وتأتي هذه الانتخابات بعد مرور 5 سنوات على آخر انتخابات رئاسية أجريت في تشرين الثاني 2019، حيث انتخب السريلانكيون حينها جوتابايا راجاباكسا رئيسًا للبلاد، ومع ذلك، اضطر راجاباكسا إلى مغادرة البلاد وتقديم استقالته في تموز 2022، بعد احتجاجات شعبية واسعة إثر انهيار الاقتصاد.
وبعد رحيل راجاباكسا، انتخب البرلمان رانيل ويكرمسينج، رئيسًا للبلاد، والذي يُعتبر الآن أحد المنافسين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية الحالية إلى جانب زعيم المعارضة البرلمانية ساجيث بريماداسا، وأنورا كومارا من حزب "جاناتا فيموكتي بيرامونا" الماركسي.
يشار إلى أن سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في نيسان عام 2022، بعد نفاد العملات الأجنبية، فيما أجبرت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الرئيس راجابكسا، على التنحي.
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