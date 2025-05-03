السبت 2025-05-03 11:48 ص
 

انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا

الانتخابات العامة بأستراليا
الانتخابات العامة بأستراليا
 
السبت، 03-05-2025 10:40 ص

الوكيل الإخباري-    انطلقت، اليوم السبت، الانتخابات الوطنية الأسترالية، ويتوقع ان يدلي الملايين من الناخبين بأصواتهم لاختيار ممثليهم وتحديد تشكيل البرلمان الفيدرالي رقم 48 .

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ووفقا لصحيفة "ذا أستراليان"، أفتتح أكثر من 7 آلاف مركز اقتراع تديرها اللجنة الانتخابية الأسترالية في جميع أنحاء البلاد في الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق أستراليا اليوم السبت، حيث ستبقى هذه المراكز مفتوحة حتى الساعة 6 مساء، لحين البدء في فرز الأصوات.

 
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