انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا

ووفقا لصحيفة "ذا أستراليان"، أفتتح أكثر من 7 آلاف مركز اقتراع تديرها اللجنة الانتخابية الأسترالية في جميع أنحاء البلاد في الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق أستراليا اليوم السبت، حيث ستبقى هذه المراكز مفتوحة حتى الساعة 6 مساء، لحين البدء في فرز الأصوات.
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