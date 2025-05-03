انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم السبت، الانتخابات الوطنية الأسترالية، ويتوقع ان يدلي الملايين من الناخبين بأصواتهم لاختيار ممثليهم وتحديد تشكيل البرلمان الفيدرالي رقم 48 .

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