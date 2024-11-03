انطلاق الجولة الثانية لانتخابات رئيس مولدوفا

الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا في جميع أنحاء البلاد وفي الخارج صباح اليوم الأحد.



وفي الساعة 7:00 بتوقيت مولدوفا توجه الناخبون إلى أكثر من 2.2 ألف مركز اقتراع في أراضي البلاد، إضافة إلى 231 مركز اقتراع في الخارج، معظمها في إيطاليا (60 مركزا)، وألمانيا (26) وفرنسا (18)، وبريطانيا والولايات المتحدة (17 في كل منهما) ورومانيا (16).

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وحسب البيانات الرسمية، فقد صوت في الخارج في الجولة الأولى التي جرت في 20 أكتوبر، 240548 شخصا.



وفي روسيا، حيث يقدر عدد مواطني مولدوفا المقيمين فيها بنحو 500 ألف، لم تسمح سلطات كيشيناو بفتح إلا مركزين للاقتراع، كلاهما في مبنى سفارة البلاد في موسكو، مما منع عددا كبيرا من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى لضيق الوقت.



ومنذ الصباح الباكر، اصطف طابور طويل للراغبين في الاقتراع، أمام السفارة في وسط موسكو، وخلال الساعة الأولى بعد انطلاق التصويت أدلى أكثر من 600 ناخب بأصواتهم هناك، حسب مراسل RT.



ويتنافس في الجولة الثانية رئيسة البلاد الحالية الموالية للغرب مايا ساندو والمدعي العام السابق مرشح الحزب الاشتراكي المعارض ألكسندر ستويانغلو.