انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بتونس

وأفادت تقارير صحفية بفتح مكاتب الاقتراع في انتخابات رئاسية يتنافس فيها 3 مرشحين، بينهم واحد في السجن، في تمام الساعة 08.00 بالوقيت المحلي في تونس.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و753 ألفا و217، فيما تجري عملية التصويت في نحو 5 آلاف مركز اقتراع بالبلاد، ما بين الساعة 08.00 وحتى الساعة 18.00 بتوقيت تونس، وفق تصريحات لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر السبت.
الأناضول
-
أخبار متعلقة
-
صحفي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة - فيديو
-
الشرطة الألمانية تداهم اجتماعا لعشرات المتهمين بالانتماء لأقصى اليمين
-
البرلمان الإيراني: خيار إرسال مقاتلين للبنان ليس مطروحا حاليا
-
إسرائيل تدرس استهداف منشآت إيرانية مهمة
-
ترمب من مكان محاولة اغتياله: لن أستسلم أبداً
-
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
ترامب يستعين بإيلون ماسك بتجمع انتخابي في موقع محاولة اغتياله في بنسلفانيا
-
كيم جونغ أون يشرف على تدريبات مدفعية بالذخيرة الحية قبل مراجعة الدستور