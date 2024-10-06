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انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بتونس

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 06-10-2024 10:46 ص
الوكيل الإخباري-  انطلقت بتونس، صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، يتنافس فيها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية بفتح مكاتب الاقتراع في انتخابات رئاسية يتنافس فيها 3 مرشحين، بينهم واحد في السجن، في تمام الساعة 08.00 بالوقيت المحلي في تونس.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و753 ألفا و217، فيما تجري عملية التصويت في نحو 5 آلاف مركز اقتراع بالبلاد، ما بين الساعة 08.00 وحتى الساعة 18.00 بتوقيت تونس، وفق تصريحات لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر السبت.

الأناضول
 
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