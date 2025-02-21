انفجارات تطال حافلات في وسط إسرائيل

12:33 ص

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الوكيل الإخباري- طالت انفجارات عددا من الحافلات في مدينة "بات يام" بوسط إسرائيل مساء الخميس، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية. اضافة اعلان





وجاء في بيان للشرطة "تقرير أولي -- هجوم محتمل. تلقينا تقارير بوقوع انفجارات تطال حافلات عدة في مواقع مختلفة في بات يام".



من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحافلات كانت خالية من الركاب.



و قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن سكرتيره العسكري أطلعه على حوادث انفجار عبوات ناسفة في منطقة تل أبيب.



وأضاف المكتب في بيان أن رئيس الوزراء سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني.