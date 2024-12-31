انفجارات تهز كييف ومناطق أوكرانية أخرى

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام والسلطات في أوكرانيا بوقوع انفجارات وتضرر عدد من مرافق البنية التحتية في العاصمة كييف وبعض مناطق البلاد الأخرى جراء هجمات صاروخية روسية صباح اليوم الثلاثاء.



جاء ذلك بعد أن أعلنت حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وتحدثت تقارير عن شن الجيش الروسي هجمات بالصواريخ الباليستية على كييف ومنطقة مدينة شوستكا في مقاطعة سومي الشمالية المحاذية لحدود روسيا.

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وبعد أنباء عن تعرض كييف ومدينة فاسيلكوف في ضواحيها، لهجوم مشترك بصواريخ "إسكندر" وستة صواريخ موجهة تطلق من الطائرات.



وقالت الإدارة العسكرية لكييف إن حطام صاروخ سقط في منطقة دارنيتسكي بالمدينة متسببة بأضرار مادية.



من جانبه، قال سيرغي ليبيديف، منسق المقاومة السرية الموالية لروسيا بمدينة نيكولاييف، لوكالة "نوفوستي"، إن الضربات استهدفت المشارف الجنوبية الشرقية لكييف في الساعة الرابعة صباحا، ويفترض أنها أصابت أحد المقرات أو عسكريين من دول "الناتو"، مضيفا أن الغارات في المنطقة نفذت ثلاث مرات خلال الصباح.



وفي شوستكا تحدثت الأنباء عن تدمير عدة مرافق للبنية التحتية بعد سماع دوي انفجارات مرتين في المدينة.



وحسب معلومات المقاومة السرية في نيكولايف، فقد أصيبت في شويتكا حوالي 10 قطع من المعدات العسكرية ومجموعة من الجنود الأوكرانيين، كما استهدفت ضربات باتجاه منطقة أختي في سومي، قاعدة عسكرية تجري فيها عملية إعادة تجميع للقوات الأوكرانية.



وذكرت مقاومة نيكولاييف أيضا أن ضربة استهدفت مصنعا في مدينة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث يجري تجميع الصواريخ وتدريب عناصر القوات الأوكرانية على استخدام المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي.



كما تم تنفيذ سلسلة من الضربات في منطقة عنبر للسكة الحديد قرب مدينة كريمينتشوغ، يرجح أنه كان يجري فيها تجميع الطائرات بدون طيار.



وأعلنت السلطات في مناطق زابوروجيه الخاضعة لسيطرة كييف أن أضرارا لحقت بعدد من مرافق البنية التحتية في المقاطعة.