انفجارات جديدة وتفعيل صفارات الإنذار الجوي في البحرين

وكانت البحرين والكويت قد أعلنتا إطلاق صفارات الإنذار، بعد إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة عليهما.
وكتبت وزارة الداخلية البحرينية على (إكس) "تم إطلاق صفارة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية"، مبينة أن أصوات الانفجارات "إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
ودعت إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
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