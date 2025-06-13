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انفجارات في طهران بقصف إسرائيلي عنيف

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 13-06-2025 03:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية تهاجم إيران الآن.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية صادرة من وسائل إعلام في طهران بسماع دوي 6 انفجارات كبيرة في أنحاء العاصمة الإيرانية فجر اليوم الجمعة.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات كانت قادمة من شرق طهران، حيث يوجد موقع بارشين العسكري ومواقع لوزارة الدفاع الإيرانية، ومن جهة جنوب غرب العاصمة الإيرانية حيث تتواجد مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار ت إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات رسمية عن مصدر هذه الانفجارات، وما إذا كانت إسرائيل قد هاجمت مواقع إيرانية، أو أنها بفعل مضادات دفاعية إيرانية تصدت لهجمات، أو ربما تدريبات غير معلنة تُجرى للتصدي لهجمات.

وبيّنت أنه لا يوجد في طهران منشآت نووية إلا مفاعل طهران للأبحاث وسط العاصمة الإيرانية.
 
gnews

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