الأحد 2026-05-24 08:08 ص

انفجارات قوية تهز كييف المستهدفة بصواريخ بالستية

انفجارات قوية تهز كييف المستهدفة بصواريخ بالستية
ارشيفية
 
الأحد، 24-05-2026 05:36 ص
الوكيل الإخباري-   سُمعت انفجارات قوية في وقت مبكر من صباح الأحد في كييف، بعدما أطلقت سلطات العاصمة إنذارا من هجوم "ضخم" بصواريخ بالستية روسية.اضافة اعلان


وكتب تيمور تكاتشنكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تلغرام "العاصمة هدف لهجوم صاروخي بالستي ضخم. من المحتمل وقوع المزيد من الهجمات. ابقوا في الملاجئ!".

وأضاف أن أربعة مواقع على الأقل في المدينة تضررت، بما فيها مبانٍ سكنية.

وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية عشرات الأشخاص يحتمون في محطة مترو في وسط المدينة حيث كانت الانفجارات تهز المباني.

وأطلق إنذار من غارات جوية في كل أنحاء أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر السبت من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز "أوريشنيك".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أكسيوس: القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران

عربي ودولي أكسيوس: القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران

وفيات الأحد 24-5-2026

الوفيات وفيات الأحد 24-5-2026

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي باكستان: نأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية "قريبا جدا"

علم الأردن.

أخبار محلية الأردنيون يحتفلون غدا بعيد الاستقلال الـ80

تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى.. وعائلته تطلب الدعاء له (صورة)

فن ومشاهير تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى- صورة

مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

عربي ودولي مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

ترامب

عربي ودولي أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني مرتقب يتضمن فتح هرمز وتمديد الهدنة

يكون الطقس الأحد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية. ويكون الطقس يوم

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد



 
 






الأكثر مشاهدة

 