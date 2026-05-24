انفجارات قوية تهز كييف المستهدفة بصواريخ بالستية

الوكيل الإخباري- سُمعت انفجارات قوية في وقت مبكر من صباح الأحد في كييف، بعدما أطلقت سلطات العاصمة إنذارا من هجوم "ضخم" بصواريخ بالستية روسية.





وكتب تيمور تكاتشنكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تلغرام "العاصمة هدف لهجوم صاروخي بالستي ضخم. من المحتمل وقوع المزيد من الهجمات. ابقوا في الملاجئ!".



وأضاف أن أربعة مواقع على الأقل في المدينة تضررت، بما فيها مبانٍ سكنية.



وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية عشرات الأشخاص يحتمون في محطة مترو في وسط المدينة حيث كانت الانفجارات تهز المباني.



وأطلق إنذار من غارات جوية في كل أنحاء أوكرانيا.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر السبت من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز "أوريشنيك".





