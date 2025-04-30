انقسام في الاتحاد الأوروبي على أهداف مواجهة تغير المناخ

وتُعِد المفوضية الأوروبية مقترحا لهدف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالتغيرات المناخية لعام 2040 يسعى إلى إبقاء الدول على المسار الصحيح بين الأهداف الحالية لخفض صافي الانبعاثات 55 بالمئة بحلول 2030 بمستويات 1990، وإلى الصفر بحلول 2050.
كانت بروكسل تعتزم اقتراح خفض صافي الانبعاثات 90 بالمئة بحلول 2040 الشهر الماضي لكنها أجلت الخطوة وسط معارضة من بعض الدول والمشرعين الذين تتعين عليهم الموافقة على الهدف لكنهم يشعرون بالقلق إزاء كلفه على الصناعات الأوروبية المتعثرة.
وتأتي الدنمرك وهولندا وسلوفينيا من بين الدول التي تدعم خفض صافي الانبعاثات 90 بالمئة، فيما تعارضه دول منها إيطاليا وجمهورية التشيك مشيرة إلى مخاوف بشأن قطاعات التصنيع التي تعاني من الرسوم الجمركية الأميركية وانخفاض أسعار السلع المستوردة.
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