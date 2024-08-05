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انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن محافظة مصرية.. والحكومة ترد

تعبيرية
تعبيرية




 

الإثنين، 05-08-2024 03:24 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في مصر، أحمد صدقي، إن الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان خلال اليومين الماضيين نتيجة هطول أمطار غزيرة لم تتعرض لها البلاد من قبل.


ونوه صدقي اليوم الإثنين، بأنه تم الدفع بـ1000 متر من الكابلات لاستبدال كابلات أرضية بالخطوط الهوائية، حتى يتسنى للشركة إعادة التيار الكهربائي بشكل استثنائي للمناطق المتأثرة بانقطاعات الكهرباء، لحين إيجاد حل جذري لتقوية الشبكة وإعادة تحديثها.


وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن هناك تنسيقًا يتم اتخاذه حاليًّا بين شركات مصر العليا لتوزيع الكهرباء ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء؛ لإعادة تقييم شبكة منطقة صحاري بالكامل، خصوصًا أنها عبارة عن مناطق منعزلة تستمد التيار الكهربائي بشكل مختلف. مشددًا على أن التيار الكهربائي حاليًّا مستقر وواصل لكل مكان في أسوان.


وشدد صدقي على أنه عند انقطاع الكهرباء تم الدفع بـ6 وحدات طوارئ مختلفة القدرات بنطاق المناطق الاستراتيجية، ومطار أسوان وبعض المستشفيات العامة التي يتواجد بها المواطنون. مشيرًا إلى أن رجال الكهرباء والتوزيع والنقل والإنتاج بأسوان ضربوا أروع الأمثلة في مواجهة التحديات، في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة الكبير، وكذلك الرطوبة العالية وصعوبة التضاريس.

 

RT

gnews

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