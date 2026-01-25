الأحد 2026-01-25 06:31 ص

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء عاصمة غرينلاند بسبب حادث

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء عاصمة غرينلاند بسبب حادث
غرينلاند
 
الأحد، 25-01-2026 05:27 ص
الوكيل الإخباري-   انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء مدينة نوك عاصمة غرينلاند مساء السبت، وأرجعت شركة نوكيسيورفيت المزود للكهرباء السبب في ذلك إلى ما وصفته بأنه حادث، مضيفة أنها تعمل على توفير طاقة احتياطية.اضافة اعلان


قال شهود إن انقطاع التيار الكهربائي حدث في وقت واحد في جميع أنحاء المدينة.

وأصدرت شركة نوكيسيورفيت وشرطة غرينلاند بيانات على فيسبوك بشأن انقطاع التيار الكهربائي، لكن لم يقدم أي منهما تفاصيل عن طبيعة الحادث.
 
 


