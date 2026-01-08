الخميس 2026-01-08 11:42 م

انقطاع تام للإنترنت داخل إيران

الخميس، 08-01-2026 11:05 م
الوكيل الإخباري-  أفاد موقع نت بلوكس (NetBlocks) المتخصص في مراقبة حركة الإنترنت حول العالم، الخميس بحدوث انقطاع تام لخدمات الإنترنت داخل إيران.اضافة اعلان


وبحسب بيانات الرصد الصادرة عن الموقع، فإن الانقطاع وقع بشكل مفاجئ ومتزامن، ما أدى إلى تعطّل منصات التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المواقع الإخبارية والخدمات الرقمية داخل البلاد.

وتشير مصادر إلى أن هذا النوع من الانقطاعات الشاملة يُعد من الحالات النادرة، وغالبًا ما يرتبط بإجراءات استثنائية أو تطورات أمنية أو سياسية.

وفي ظل غياب أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية حتى الآن، يرى مراقبون أن هذا الإجراء قد يحمل دلالات على استعدادات داخلية لحدث ما، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن طبيعة هذا الحدث أو مدته.

ولا تزال الجهات المختصة في إيران تلتزم الصمت حيال أسباب الانقطاع، فيما يواصل متابعون ومراكز رصد رقمية مراقبة تطورات الوضع تحسبًا لأي مستجدات.



Image1_12026823425535780805.jpg
 
 


