انهيار جسر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا

الوكيل الإخباري- انهار جسر العريضة على الحدود اللبنانية السورية بالكامل جرّاء الأمطار الغزيرة التي تسببت بأضرار جسيمة في أجزائه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من موقع المعبر انهيار الجسر على امتداد عرض الطريق بالكامل، ما جعل عبور أي مركبة مستحيلا في الوقت الراهن.

وأفاد الأمن العام اللبناني في بيان صدر يوم أمس، بأنه "تم إغلاق معبر العريضة الحدودي مع سوريا مؤقتا، اعتبارا من اليوم، بسبب ارتفاع منسوب النهر والأضرار التي لحقت بالجسر، لا سيما على الجانب السوري".