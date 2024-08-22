او تي في : هزة أرضية شديدة شعر بها معظم سكان بيروت

هذا وقد شعر سكان لبنان بهزة أرضية قوية، يوم الثلاثاء الماضي، في بيروت وساحل المتن وصولاً الى معظم المناطق الشمالية ومصدرها سوريا وبقوة 5.4 على مقياس ريختر.
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