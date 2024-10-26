ايران: الهجوم الذي نُفذ بأجسام طائرة صغيرة أحبط بنجاح

الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، عن مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت قبل قليل مع "أجسام طائرة صغيرة" هاجمت شرقي العاصمة طهران.



وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي "نفذت بأجسام طائرة صغيرة قد أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.

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