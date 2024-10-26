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ايران: الهجوم الذي نُفذ بأجسام طائرة صغيرة أحبط بنجاح

العلم الايراني
العلم الايراني
السبت، 26-10-2024 06:45 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، عن مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت قبل قليل مع "أجسام طائرة صغيرة" هاجمت شرقي العاصمة طهران.

وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي "نفذت بأجسام طائرة صغيرة قد أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.

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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة أن إيران مستعدة للرد على اعتداءات إسرائيل، مضيفة أن إسرائيل ستتلقى الرد -دون شك- على أي إجراء بشكل متناسب.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل تنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية إيرانية.

في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إنه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، مضيفاً أن جميع طائراته التي نفذت الهجوم عادت إلى قواعدها بسلام.

 
gnews

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