ايران: الهجوم الذي نُفذ بأجسام طائرة صغيرة أحبط بنجاح

وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي "نفذت بأجسام طائرة صغيرة قد أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.
من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل تنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية إيرانية.
في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إنه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، مضيفاً أن جميع طائراته التي نفذت الهجوم عادت إلى قواعدها بسلام.
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