ايران تهدد بـرد قاسٍ

وأشار المصدر إلى أن "عملية الوعد الصادق 2 أظهرت أننا قادرون على تدمير أي نقطة وتسويتها بالأرض".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن "أي تهديد ضد إيران سيواجه برد قاس وسريع ولن نتساهل".
ولفت إلى أن "أجهزتنا تتمتع بالجاهزية القتالية والدفاعية للتصدي لأي تهديد".
-
أخبار متعلقة
-
إيران تعلن رسمياً إغلاق مجالها الجوي
-
الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وصد محاولتين لاختراق الحدود
-
غارات إسرائيلية على بعلبك وبرج البراجنة
-
ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على لبنان
-
روسيا تختبر منظومة محمولة جديدة لقمع الدرونات
-
لبنان يرجئ بداية العام الدراسي لنوفمبر المقبل
-
صحفي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة - فيديو
-
الشرطة الألمانية تداهم اجتماعا لعشرات المتهمين بالانتماء لأقصى اليمين