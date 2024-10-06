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ايران تهدد بـرد قاسٍ

علم ايران
ايران
الأحد، 06-10-2024 08:49 م

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع قوله إن "إيران تحتفظ ببنك أهداف كثيرة داخل إسرائيل".

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وأشار المصدر إلى أن "عملية الوعد الصادق 2 أظهرت أننا قادرون على تدمير أي نقطة وتسويتها بالأرض".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن "أي تهديد ضد إيران سيواجه برد قاس وسريع ولن نتساهل".

ولفت إلى أن "أجهزتنا تتمتع بالجاهزية القتالية والدفاعية للتصدي لأي تهديد".

 
gnews

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