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بابا الفاتيكان يدين الهجوم الإسرائيلي على كنيسة العائلة المقدسة بغزة

بابا الفاتيكان، لاون الرابع عشر
بابا الفاتيكان، لاون الرابع عشر
 
الأحد، 20-07-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-  دان بابا الفاتيكان، لاون الرابع عشر، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين ودور العبادة.اضافة اعلان


ووفقًا لموقع (الفاتيكان)، قال البابا عقب تلاوة الصلاة اليوم الأحد:

"ما تزال تصلنا في هذه الأيام أنباء مأساوية من الشرق الأوسط، لا سيما في غزة. أعبّر عن ألمي العميق حيال هجوم الجيش الإسرائيلي على الرعية الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة يوم الخميس الماضي، الذي أسفر عن مصرع 3 مسيحيين وإصابة آخرين بجراح خطيرة".

وأضاف: "إن هذا العمل يضاف وللأسف إلى الهجمات العسكرية المستمرة ضد المدنيين ودور العبادة في غزة".

وجدّد البابا طلبه أن تتوقف فورًا همجية الحرب، وأن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع، موجّهًا نداء للمجتمع الدولي من أجل ضمان القانون الإنساني، وحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي، واللجوء العشوائي إلى القوة، والتهجير القسري للسكان.
 
 
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