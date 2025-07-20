بابا الفاتيكان يدين الهجوم الإسرائيلي على كنيسة العائلة المقدسة بغزة

ووفقًا لموقع (الفاتيكان)، قال البابا عقب تلاوة الصلاة اليوم الأحد:
"ما تزال تصلنا في هذه الأيام أنباء مأساوية من الشرق الأوسط، لا سيما في غزة. أعبّر عن ألمي العميق حيال هجوم الجيش الإسرائيلي على الرعية الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة يوم الخميس الماضي، الذي أسفر عن مصرع 3 مسيحيين وإصابة آخرين بجراح خطيرة".
وأضاف: "إن هذا العمل يضاف وللأسف إلى الهجمات العسكرية المستمرة ضد المدنيين ودور العبادة في غزة".
وجدّد البابا طلبه أن تتوقف فورًا همجية الحرب، وأن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع، موجّهًا نداء للمجتمع الدولي من أجل ضمان القانون الإنساني، وحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي، واللجوء العشوائي إلى القوة، والتهجير القسري للسكان.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: موسكو مستعدة للتحرك سريعا لعقد اتفاق سلام مع كييف
-
مصر تخصص قطارا لنقل السودانيين العائدين طوعا إلى بلادهم
-
مساعدات إسرائيلية للدروز في سوريا .. وطريف يناشد ترامب
-
الجامعة العربية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
-
استدعاء مقربين من بايدن للتحقيق في "حالته العقلية"
-
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 37 مسيرة أوكرانية
-
ما الذي دفع البيت الأبيض لوصف نتنياهو بـ"الطفل المتهور" ؟
-
"ثلاثة أيام راحة".. نتنياهو يفلت مؤقتًا من قاعة المحكمة