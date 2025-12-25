بابا الفاتيكان يستنكر بشدة أوضاع الفلسطينيين في غزة

وأشار إلى "ضعف السكان العزّل الذين عاشوا العديد من الحروب، المتواصلة أو تلك التي انتهت، مخلّفة الركام والجروح المفتوحة"، وفق ما نقلت قناة فرانس 24.
وتحدث البابا بعبارات واضحة عن المشاكل اليومية في الشرق الأوسط وضرورة إحلال السلام في فلسطين ولبنان وإسرائيل وسوريا، ثم انتقل إلى الشعب الأوكراني والحرب في أوكرانيا، ثم عاد إلى غزة وتحدث عن الجوع والتشرد والظروف القاسية التي يعانيها الغزيون، ثم تحدث عن اليمن وعن الحروب المنسية في السودان وإفريقيا وغيرها من المناطق في العالم.
وقال البابا: إن ميلاد المسيح هو إشارة ودليل على الطريق إلى السلام، ولكن هذا السلام لا يجب أن يكون سلام وقف إطلاق نار، وإنما سلامًا نابعًا من القلوب.
