باحث: سرعة أمواج تسونامي تشبه الطائرة النفاثة

الوكيل الإخباري- أوضح يونغ وي، الباحث الكبير في جامعة واشنطن ومختبر البيئة البحرية في المحيط الهادئ التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أن أمواج تسونامي تختلف بشكل كبير عن أمواج المحيط الطبيعية.

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