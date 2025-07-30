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باحث: سرعة أمواج تسونامي تشبه الطائرة النفاثة

تعبيرية
آثار تسونامي
 
الأربعاء، 30-07-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-    أوضح يونغ وي، الباحث الكبير في جامعة واشنطن ومختبر البيئة البحرية في المحيط الهادئ التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أن أمواج تسونامي تختلف بشكل كبير عن أمواج المحيط الطبيعية.

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وقال وي، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن سرعة أمواج التسونامي قد تصل إلى 700 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل سرعة طائرة نفاثة. وأشار إلى أنه عند وصول الموجة إلى المياه الضحلة، يتم إطلاق طاقتها في شكل ارتفاع كبير للموجة، ما يؤدي إلى أضرار بالغة على طول السواحل.

ورجّح الباحث أن الساحل الشمالي لولاية هاواي قد يشهد بعض الفيضانات نتيجة وصول موجات تسونامي، في حين من المرجح أن تكون الأمواج أقل حدة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

 
 
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