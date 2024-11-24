باختياره وزيرة الزراعة .. ترامب ينتهي من تشكيل حكومته

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، أنه رشح رئيسة مركز "أمريكا فيرست بوليسي إنستيتيوت" (إيه إف بي آي)، بروك رولينز، وزيرةً للزراعة، وهو كان المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة حكومته. اضافة اعلان





وكانت رولينز، وهي محامية، تشغل منصب مديرة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن تؤسس مركز "إيه إف بي آي" AFPI عام 2021 مع شخصيتين مقربتين من المرشح الجمهوري هما لاري كودلو وليندا مكماهون التي رُشحت لتولي حقيبة التعليم.



وقال ترامب في بيان إن "التزام بروك رولينز تجاه المزارعين الأمريكيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.



وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب "ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".



سكاي نيوز

