باسيل يعد بمفاجآت في جلسة انتخاب رئيس لبنان

الوكيل الإخباري- توقع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الثلاثاء، أن تحدث "مفاجآت كثيرة وسيناريوهات عدة" في ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.



وقال باسيل في تصريحات صحفية: "نحن نريد جلسة لانتخاب رئيس حتى لو لم يكن خيارنا الأول، لأن ما يخبؤه لنا المستقبل من تطورات إقليمية ودولية قد يكون أكبر من قدرة لبنان على تحمله أو أن يكون لمصلحة لبنان".

اضافة اعلان



وأضاف: "هناك أمل في الوصول إلى تفاهم داخلي يحيد لبنان عن أزمات المنطقة".



ولفت باسيل، الذي يترأس التيار الوطني الحر وتكتل "لبنان القوي" النيابي، إلى أننا "نحن كتيار لسنا مع الممانعة ولسنا مع المعارضة وفي نقاشنا مع جميع الأفرقاء وجدنا أن هناك فرصة لجمع الممانعة والمعارضة على اسم توافقي.. نريد رئيسا إصلاحيا وطنيا يريد بناء دولة ولا يأخذنا إلى نزاع داخلي".



وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا إلى عقد جلسة في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية الرسمية.