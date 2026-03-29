الأحد 2026-03-29 11:58 م

باكستان: السعودية وتركيا ومصر تناقش سبل إنهاء حرب إيران نهائيا

الأحد، 29-03-2026 11:07 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ناقشت الأحد سبلا ممكنة لإنهاء حرب إيران "على نحو مبكّر ودائم".

وعقدت الدول الأربع محادثات مشتركة في إسلام أباد بهدف خفض التصعيد في الحرب التي بدأت في 28 شباط الماضي.


وأضاف دار في بيان مصوّر أن جميع الأطراف عبّرت عن ثقتها في جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين "تدعم دعما كاملا" مبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام أباد.

 

 
 


