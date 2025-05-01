الخميس 2025-05-01 11:10 ص
 

باكستان تؤكد ضربة هندية وشيكة ودعوات أميركية وعربية للتهدئة

عناصر من القوات الهندية
عناصر من القوات الهندية
 
الخميس، 01-05-2025 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر أن لديهم معلومات استخبارية بأن الهند بصدد توجيه ضربة عسكرية لبلاده خلال الساعات القادمة، وسط دعوات أميركية وعربية للتهدئة.اضافة اعلان


وفي كلمة مسجلة بثتها التلفزة الرسمية، أمس الأربعاء، حذر الوزير الباكستاني من نتائج التصعيد الهندي على الإقليم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول وصفته بأنه رفيع المستوى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترك للجيش "كامل الحرية" للتحرك ردًا على أي هجوم، وذلك خلال اجتماع مغلق عُقد أول أمس الثلاثاء.

الجزيرة
 
gnews

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