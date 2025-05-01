باكستان تؤكد ضربة هندية وشيكة ودعوات أميركية وعربية للتهدئة

وفي كلمة مسجلة بثتها التلفزة الرسمية، أمس الأربعاء، حذر الوزير الباكستاني من نتائج التصعيد الهندي على الإقليم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول وصفته بأنه رفيع المستوى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترك للجيش "كامل الحرية" للتحرك ردًا على أي هجوم، وذلك خلال اجتماع مغلق عُقد أول أمس الثلاثاء.
الجزيرة
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