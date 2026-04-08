الأربعاء 2026-04-08 11:10 م

باكستان تبرز كوسيط رئيسي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة

الأربعاء، 08-04-2026 04:59 م

الوكيل الإخباري-   برزت باكستان كوسيط رئيسي بين إيران والولايات المتحدة في التوصل لوقف موقت لإطلاق النار واستضافة مفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

الأربعاء، قال رئيس الوزراء شهباز شريف بأن الولايات المتحدة وإيران، وحلفاءهما، اتفقوا على وقف إطلاق النار "في كل مكان" بعد وساطة حكومته.


وأضاف أن الهدنة التي تستمر أسبوعين، والتي أعلنها ترامب وطهران سابقا، ستُمهد الطريق لمحادثات في العاصمة الباكستانية.


وقال خبير شؤون جنوب آسيا مايكل كوغلمان في منشور على منصة إكس إن "باكستان حققت أحد أكبر انتصاراتها الدبلوماسية منذ سنوات".


وأضاف أن باكستان "تحدّت أيضا العديد من المتشككين والرافضين الذين لم يعتقدوا أنها قادرة على إنجاز مثل هذا العمل المعقد والحساس".

 
 


