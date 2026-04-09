باكستان تعلن يومَي عطلة في إسلام أباد قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الباكستانية عطلة رسمية لمدة يومين في إسلام أباد ابتداءً من الخميس، عشية المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة. اضافة اعلان





وقد اتفقت واشنطن وطهران على وقف لإطلاق النار يستمر أسبوعين، ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في باكستان الجمعة بهدف التوصل إلى اتفاق طويل الأمد. وأشار البيت الأبيض إلى أن نائب الرئيس جاي دي فانس سيقود وفدا إلى إسلام أباد خلال عطلة نهاية الأسبوع.



ولم يُذكر سبب العطلة في الإشعار الصادر مساء الأربعاء عن إدارة مقاطعة إسلام أباد، إلا أن سلطات العاصمة غالبا ما تُعلن عن العطلات أو القيود لأسباب أمنية قبل الفعاليات الدبلوماسية رفيعة المستوى.



وتقتصر العطلة يومي الخميس والجمعة على العاصمة فقط، وفقا للإشعار الصادر الأربعاء عن مفوض مقاطعة إسلام أباد.



وأفاد مكتب نائب المفوض في منشور عبر منصة إكس بأن "الخدمات الأساسية ستبقى مفتوحة"، ناصحا السكان بـ"تخطيط أنشطتهم وفقا لذلك".



وستبقى المكاتب التي تُقدم الخدمات الأساسية مفتوحة، بما في ذلك الشرطة والمستشفيات وشركات الكهرباء والغاز.





