الأربعاء 2025-05-21 01:58 م
 

باكستان: مصرع 4 أطفال وإصابة 35 في هجوم على حافلة مدرسية

آثار الانفجار
آثار الانفجار
 
الأربعاء، 21-05-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري- لقى أربعة أطفال على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون، في هجوم استهدف حافلتهم المدرسية جنوب غرب باكستان.اضافة اعلان


وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع في مقاطعة "خوزدار" بإقليم بلوشستان، حينما انفجرت سيارة مفخخة بالحافلة المدرسية بينما كانت تقل الأطفال إلى مدرستهم .

فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة لجمع الأدلة.

من جانبه،دان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي، الهجوم بشدة، معربا عن حزنه العميق وألمه إزاء سقوط ضحايا أبرياء، ووصف الهجوم بأنه مؤامرة دنيئة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأعرب الوزير عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، متعهدا بتقديم منفذي الهجوم إلى العدالة.

بترا
 
gnews

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