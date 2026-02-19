باكستان: 6 وفيات و 12 إصابة في انفجار مبنى سكني

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قالت الشرطة إن رجال الإنقاذ استخدموا جميع الموارد المتاحة لإجراء عملية البحث، وتمكنوا من انتشال عدة ضحايا من تحت الأنقاض.
كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، يحتمل أن يكون من أسطوانة غاز، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات إزالة الأنقاض للتأكد من عدم وجود أي شخص عالق تحتها.
-
أخبار متعلقة
-
الحرس الثوري الإيراني يوضح حول السيطرة على مضيق هرمز
-
الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من "تطهير عرقي"
-
6 أسباب تجعل انطلاق الحرب مسألة وقت فقط
-
واشنطن: لن نتحرك عسكريًا دون إخطار إسرائيل مسبقًا
-
الجيش الأميركي يبلغ ترامب بجاهزيته لضرب إيران في هذا الموعد
-
ترامب يستعد لرئاسة أول اجتماع لمجلس السلام اليوم
-
غوتيريش يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي
-
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إيران