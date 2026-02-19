الخميس 2026-02-19 12:29 م

باكستان: 6 وفيات و 12 إصابة في انفجار مبنى سكني
الخميس، 19-02-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، جراء تسرب للغاز أدى إلى انفجار مبنى سكني مكون من 3 طوابق في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، اليوم الخميس.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قالت الشرطة إن رجال الإنقاذ استخدموا جميع الموارد المتاحة لإجراء عملية البحث، وتمكنوا من انتشال عدة ضحايا من تحت الأنقاض.

كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، يحتمل أن يكون من أسطوانة غاز، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات إزالة الأنقاض للتأكد من عدم وجود أي شخص عالق تحتها.
 
 


