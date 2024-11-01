باكستان.. 7 قتلى في هجوم على حملة تلقيح ضد شلل الأطفال

وقال ضابط رفيع المستوى في الشرطة إن "شرطيا و5 أطفال وصاحب متجر" قتلوا في التفجير الذي ضرب مدينة ماستونغ الواقعة جنوب كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.
وتتخلل حملات القضاء على شلل الأطفال في باكستان هجمات تستهدف فرق التطعيم أودت بحياة مئات الأشخاص خلال أكثر من عقد.
وتنامت المعارضة لحملات التطعيم بعدما نظمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) حملة تلقيح وهمية للمساعدة في تعقّب زعيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، في مدينة أبوت آباد الباكستانية.
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