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باكستان.. 7 قتلى في هجوم على حملة تلقيح ضد شلل الأطفال

من ضحايا هجوم سابق على حملات مكافحة شلل الأطفال في باكستان
من ضحايا هجوم سابق على حملات مكافحة شلل الأطفال في باكستان
الجمعة، 01-11-2024 10:52 ص
الوكيل الإخباري-  أسفر تفجير استهدف عناصر شرطة كانوا يحرسون حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غرب باكستان عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت يعاود الفيروس انتشاره في البلاد.اضافة اعلان


وقال ضابط رفيع المستوى في الشرطة إن "شرطيا و5 أطفال وصاحب متجر" قتلوا في التفجير الذي ضرب مدينة ماستونغ الواقعة جنوب كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

وتتخلل حملات القضاء على شلل الأطفال في باكستان هجمات تستهدف فرق التطعيم أودت بحياة مئات الأشخاص خلال أكثر من عقد.

وتنامت المعارضة لحملات التطعيم بعدما نظمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) حملة تلقيح وهمية للمساعدة في تعقّب زعيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، في مدينة أبوت آباد الباكستانية.

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