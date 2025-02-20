بالأرقام.. إدارة ترامب تأمر بخفض ميزانية البنتاغون

وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بضرورة إجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفقًا لما نقلته الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فستُخفِّض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويًا، ليصل إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ"ردع التهديدات"، خاصةً من الصين وروسيا.
ولم يذكر التقرير تفاصيل حول الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرًا سابقًا للصحيفة نفسها أفاد بأن الموظفين المدنيين من الفئات الدنيا هم المستهدفون، وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح أن يلقى هذا الإعلان، الذي صدر عقب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، إلى البنتاغون الأسبوع الماضي، معارضة شديدة من كلٍّ من الجيش والكونغرس.
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