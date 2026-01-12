بالصورة.. خامنئي يرد على ترامب: ستسقط مثل فرعون

الوكيل الإخباري- رد المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران قائلا إن الأخير سيسقط كما سقط فرعون، وذلك على حسابه في منصة إكس، مرفقا تغريدته برسم لتابوت فرعوني محطم يتضمن رسما لترامب.



وكتب خامنئي في حسابه على "إكس" يقول "ذلك الرجل الذي يجلس متكبراً متغطرساً، ويُصدر أحكامه على العالم أجمع، عليه أن يعلم أن الطغاة والمتكبرين في العالم، كفرعون ونمرود ورضا خان ومحمد رضا وأمثالهم، عادةً ما يُسقطون في أوج سطوتهم.. وهذا أيضًا سيُسقط". وأتبعها بوسم #مثل_فرعون.



وبحسب الرسم المرفق بالتغريدة، فقد كان هناك تابوت فرعوني يتضمن رسما لترامب داخل غرفة أشبه بمقبرة فرعونية، وكان التابوت محطما وحوله بعض الحجارة المحطمة أيضا، والتي تحمل شعارات وأعلام أميركية.

وتأتي تغريدة خامنئي في وقت تتصاعد في التهديدات الأميركية لإيران، خصوصا الأخيرة منها عندما هدد ترامب بـ"إجراءات قوية للغاية" ضد إيران إذا تواصل "قتل المحتجين".



وقال ترامب "يبدو أنهم بدأوا يتجاوزون الخطوط الحمراء.. ويبدو أن هناك قتلى لم يكن من المفترض قتلهم. هؤلاء عنيفون إن سميناهم قادة، فلا أدري إن كانوا قادة أم مجرد أشخاص يحكمون بالعنف. لكننا ننظر في الأمر بجدية بالغة، والجيش ينظر فيه أيضاً. وندرس خيارات قوية للغاية. وسنتخذ قراراً".