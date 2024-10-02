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بالفيديو .. لحظة إعطاء قائد “الحرس الثوري” الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

صاروخ إيراني في السماء
صاروخ إيراني في السماء
الأربعاء، 02-10-2024 11:09 ص
الوكيل الإخباري-  نشر الحرس الثوري الإيراني، تسجيل فيديو للحظة إعطاء الأمر بإطلاق الصواريخ صوب إسرائيل، أمس الثلاثاء.اضافة اعلان


ويظهر في الفيديو، قائد الحرس حسين سلامي، وإلى جانبه، أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية والفضاء في الحرس الثوري، ومحمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وخلال الفيديو يقوم سلامي بإعطاء الأمر بإطلاق مئات الصواريخ البالستية على إسرائيل.

وقال الحرس في بيان، إنه شن الضربات على أهداف عسكرية، محذرا من “هجمات ماحقة ومدمرة” إذا ردت إسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن هذا الهجوم جاء ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
 
gnews

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