الإثنين 2026-03-09 01:04 ص

بالفيديو .. محمد بن زايد ‏يوجه رسالة؛ الإمارات بخير

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 
الإثنين، 09-03-2026 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته للمصابين جراء الاعتداءات، أن أمن الدولة وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها أولوية قصوى، مشيداً بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبوعي المجتمع الإماراتي وتكاتفه.

وأكد أن بلاده في وقت حرب لكنها ستبقى قوية بوحدتها وماضية بثقة نحو مستقبلها.

