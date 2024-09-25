بايدن: الحرب الشاملة بالشرق الأوسط أمر محتمل

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة إيه بي سي إن "حربا شاملة أمر محتمل، لكنني أعتقد أنه ما يزال هناك إمكان (للتوصل إلى) اتفاق يمكنه أن يبدل في شكل المنطقة برمتها".
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