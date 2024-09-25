بايدن: الحرب الشاملة بالشرق الأوسط أمر محتمل

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الوكيل الإخباري- حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، من خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وقال بايدن في مقابلة مع شبكة إيه بي سي إن "حربا شاملة أمر محتمل، لكنني أعتقد أنه ما يزال هناك إمكان (للتوصل إلى) اتفاق يمكنه أن يبدل في شكل المنطقة برمتها".