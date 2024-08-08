بايدن: لست واثقا من انتقال سلمي للسلطة إذا فاز ترمب

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الوكيل الإخباري- - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.



وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز "إذا فاز ترمب، لا، لست واثقا على الإطلاق. أعني، إذا خسر ترمب، لست واثقا على الإطلاق".