بايدن: لست واثقا من انتقال سلمي للسلطة إذا فاز ترمب

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز "إذا فاز ترمب، لا، لست واثقا على الإطلاق. أعني، إذا خسر ترمب، لست واثقا على الإطلاق".
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