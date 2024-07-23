بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة ويلتقي نتنياهو الخميس

الوكيل الإخباري- تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الاثنين بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة، وأفاد مسؤول رفيع بأنه سيلتقي في البيت الأبيض الخميس المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وشدد على أنه سيواصل العمل على إنهاء الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، وذلك بعد تراجعه عن السعي لولاية ثانية.



وقال "سأعمل بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل الرهائن إلى وطنهم".



في السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي إن من المتوقع أن يجتمع الرئيس بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس في البيت الأبيض.

ويعاني بايدن من الإصابة بكوفيد-19 منذ الأربعاء الماضي، لكنه سيعود إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم قادمًا من منزله في ديلاوير.



ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي غدًا الأربعاء.



الجزيرة



