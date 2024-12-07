بدء اجتماع إيراني تركي روسي في الدوحة لبحث الوضع في سوريا

الوكيل الإخباري- بدأ وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا اجتماعا في الدوحة، السبت، لبحث الوضع في سوريا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية

اضافة اعلان