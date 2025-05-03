بدء التصويت في الانتخابات العامة في سنغافورة

وأشارت وكالة أنباء سنغافورة الرسمية، إلى تنافس 211 مرشحا، من بينهم مرشحان مستقلان، على 97 مقعدا برلمانيا منتخبا.
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