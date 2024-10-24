بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من 31 أكتوبر في مصر

وبناءً على الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية، سيُطبق التوقيت الشتوي في الموعد المحدد نهاية شهر أكتوبر 2024، وهو آخر خميس في الشهر الموافق 31 / اكتوبر .
بحيث سيبدأ تطبيق التوقيت الجديد بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح 11 ليل الخميس 31 أكتوبر، وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا.
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