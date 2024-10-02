بدء المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي ودفع العمل المشترك حول الموضوعات الحيوية والاستراتيجية في الفضاء السيبراني.
ويشهد المنتدى الذي يستمر ليومين تحت شعار "تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني"، عقد جلسات حوارية تضم صناع قرار ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء دوليين من مختلف الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية، والشركات العالمية الرائدة، لمناقشة المحاور الخمسة الرئيسة لنسخة هذا العام، وهي، تجاوز التباينات السيبرانية والسلوكية السيبرانية والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني واقتصاد سيبراني مزدهر وآفاق سيبرانية جديدة.
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