بدء المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال النسخة الرابعة من "المنتدى الدولي للأمن السيبراني"، بمشاركة أكثر من 120 دولة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي ودفع العمل المشترك حول الموضوعات الحيوية والاستراتيجية في الفضاء السيبراني.