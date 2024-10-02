 
الأربعاء 2024-10-02 01:52 م
 

بدء المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

المنتدى الدولي للأمن السيبراني
المنتدى الدولي للأمن السيبراني
الأربعاء، 02-10-2024 12:13 م

الوكيل الإخباري-   بدأت اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال النسخة الرابعة من "المنتدى الدولي للأمن السيبراني"، بمشاركة أكثر من 120 دولة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي ودفع العمل المشترك حول الموضوعات الحيوية والاستراتيجية في الفضاء السيبراني.


ويشهد المنتدى الذي يستمر ليومين تحت شعار "تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني"، عقد جلسات حوارية تضم صناع قرار ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء دوليين من مختلف الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية، والشركات العالمية الرائدة، لمناقشة المحاور الخمسة الرئيسة لنسخة هذا العام، وهي، تجاوز التباينات السيبرانية والسلوكية السيبرانية والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني واقتصاد سيبراني مزدهر وآفاق سيبرانية جديدة.

 
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